Неопытным водителям порекомендовали отказаться от поездок на авто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за выпадения снега алматинцам порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно прогнозу, ночью с 4 на 5 ноября ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, которые с перерывами продлятся до первой половины 6 ноября.

Температура воздуха ночью с 4 на 5 ноября — около 0°С, днем до 5-7°С тепла. Ночью с 5 на 6 ноября прогнозируется 1-3°С мороза, днем - 2-4°С тепла.

«В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах, особенно выше проспекта аль-Фараби, просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры осторожности», - сообщили в акимате.

Также водителям настоятельно порекомендовали произвести замену шин на зимние. Автолюбителям, имеющим небольшой стаж вождения, рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле.