Неопытным водителям порекомендовали отказаться от поездок на авто в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Из-за выпадения снега алматинцам порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно прогнозу, ночью с 4 на 5 ноября ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, которые с перерывами продлятся до первой половины 6 ноября.
Температура воздуха ночью с 4 на 5 ноября — около 0°С, днем до 5-7°С тепла. Ночью с 5 на 6 ноября прогнозируется 1-3°С мороза, днем - 2-4°С тепла.
«В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах, особенно выше проспекта аль-Фараби, просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры осторожности», - сообщили в акимате.
Также водителям настоятельно порекомендовали произвести замену шин на зимние. Автолюбителям, имеющим небольшой стаж вождения, рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле.
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