Неопытные туристы заблудились в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли заблудившихся в горах трех туристов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, 28 августа в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение о трех молодых людях, заблудившихся по дороге на Большой Алматинский пик.

На место происшествия выехала оперативная группа РОСО. Так как туристы были неопытные, им было сложно объяснить спасателям, где они находятся. Но, благодаря хорошему знанию местности, сотрудники отряда определили примерное местоположение парней – между ущельем Проходное и ущельем Аю-Сай.»В темноте со стороны любого из ущелий осуществить подъем не представлялось возможным, так как местность была обрывистая и непроходимая из-за бурелома. Старший оперативной группы было принял решение добраться до пострадавших через Большой Алматинский пик (высота 3600 метров над уровнем моря).29 августа в 02.30 оперативная группа благополучно обнаружила туристов. Молодые люди были замерзшими, без еды и воды. Их остояние оценивалось как удовлетворительное. Напоив пострадавших и предоставив теплые вещи, спасатели РОСО приступили к сопровождению парней. Было необходимо подняться на хребет разделяющий оба ущелья. Из-за отсутствия физической подготовки туристов и угрозы камнепада двигаться пришлось очень медленно и осторожно», - рассказали спасатели.Преодолев все преграды, в 11.15 спасатели РОСО вывели заблудившихся к родственникам, ожидающим на асфальтовой дороге Проходного ущелья.«Спасатели предупреждают! Если вы собрались в поход, обязательно возьмите с собой дополнительную теплую одежду, обувь должна быть специальная – удобные треккинговые ботинки. В группе обязательно должен быть человек, который хорошо знает маршрут, которым вы следуете», - добавили в РОСО.