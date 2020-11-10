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Неопределенность на фондовых рынках повысилась на фоне пандемии и выборов в США - Ерболат Досаев

10 Ноября 2020 09:35
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Неопределенность на фондовых рынках повысилась на фоне пандемии и выборов в США - Ерболат Досаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неопределенность касательно итогов президентских выборов в США привела к удорожанию доллара и ослаблению валют развивающихся стран. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Неопределенность и волатильность на мировых фондовых рынках в октябре повысилась на фоне резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом в мире и президентских выборов в США.

По итогам октября американские рынки акции закрылись с отрицательными значениями. Акции в Европе показали самое сильное падение с марта текущего года», - сказал Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

По его словам, инвесторы обеспокоены тем, что карантинные меры могут подтолкнуть экономику еврозоны к двойной рецессии.

«Неопределенность относительно итогов президентских выборов в США, которая в октябре привела к удорожанию доллара США и ослаблению валют развивающихся стран, в конце прошлой недели снизилась на фоне победы кандидата от демократической партии Джо Байдена. Эта новость, а также предполагаемое отсутствие контроля над Сенатом со стороны демократической партии, были восприняты рынком позитивно с учетом возможности согласования новой программы помощи экономике», - отметил Е. Досаев.

По его данным, на товарных рынках к концу октября наблюдалось падение на фоне обсуждения введения локдаунов во Франции и Германии. В целом, на Европу приходится 20% мирового потребления нефти.

«Если к Франции и Германии присоединятся другие европейские страны, в ноябре и декабре добыча нефти снова может превысить спрос. Это окажет давление на ОПЕК и планы нарастить добычу с января 2021 года могут быть пересмотрены. Значительный рост заболеваемости коронавирусом в странах ЕС пришелся на конец октября с последующим принятием ограничительных мер в ноябре. В этой связи в ноябре ожидается сокращение экономической активности», - проинформировал глава Нацбанка.




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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика   #США   #Нефть   #Коронавирус  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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