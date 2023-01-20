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Неонатальную хирургию развивают в Актюбинской области

20 Января 2023, 04:10
Неонатальную хирургию развивают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинском областном перинатальном центре развивают неонатальную хирургию. Об этом рассказали врачи центра руководителю медицинского центра Управления Делами Президента Алексея Цоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Областной перинатальный центр является уникальным медицинским комплексом, оказывающим медуслуги при проблемах репродуктивного здоровья.

Главной задачей перинатального центра является снижение материнской и неонатальной заболеваемости и смертности.

На сегодняшний день по словам главврача ОПЦ Гульшат Темирбаевой, в центре развивают неонатальную хирургию, помогая выжить преждевременно родившимся малышам. В 2022 году намного снизилась перинатальная смертность, которая составила 14,1 процента, тогда как в 2021 году - 19,2 процента.

Ежегодно в центре принимают 7200 родов, или 650-700 родов в месяц, из которых 4,5% преждевременные, а 25% всех родов в перинатальном центре происходит путем кесарева сечения.

«Мы развиваем неонатальную хирургию. У нас установлено высококлассное оборудование. Все преждевременные роды по области мы принимаем у себя. В 2022 году у нас было новшество - мы начали проводить операции преждевременно родившимся детям с экстремально низкой массой тела. Как известно, такие дети подвержены слепоте. Раньше такие операции проводились только в Алматы, малышей вывозили по линии санавиации. В 2022 году мы приобрели специальное оборудование, обучили специалистов и провели 5 операций. Мы хотим развивать это направление, чтобы принимать маленьких пациентов со всего западного региона», - сказала Г.Темирбаева.

В ходе посещения руководитель медицинского центра Управления Делами Президента Алексей Цой ознакомился с отделениями, современным оборудованием ОПЦ, системами выхаживания недоношенных детей и проведения хирургических операций высокой сложности.

Фото акимата Актюбинской области.
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