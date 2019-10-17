Неоднократно судимый житель столицы задержан на угнанном авто в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 27-летний неоднократно судимый житель столицы угнал автомобиль одной из организаций города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 15 октября в отдел полиции Жаркаинского района поступила ориентировка дежурной части областного департамента об угоне со двора жилого многоэтажного дома города Нур-Султана автомобиля марки «Lada-21214». Машина принадлежала одной из организаций столицы.

«Незамедлительно по этому факту были ориентированы все патрульные экипажи БПП области и введен план «Перехват». Автопатруль в составе участковых инспекторов полиции лейтенанта Сабыржана Жакетая и старшего лейтенанта Нурбека Сатыбалдиева дислоцировался у блокпоста, расположенного на трассе «Жезказган-Петропавловск», где сотрудники установили угнанную машину и самостоятельно обезвредили злоумышленника», - рассказали в ведомстве.

Задержав подозреваемого, участковые инспекторы вызвали наряд опергруппы. Угонщиком оказался 27-летний житель столицы , ранее неоднократно судимый за аналогичные и ряд других преступлений.

«По словам злоумышленника, он без труда вскрыл замок двери автомобиля, так как на нем не установлена сигнализация, сорвал провода зажигания и завел автомобиль. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Угон», - добавили полицейские.