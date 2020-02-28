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вчера 19:51
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Неоднократно побеждавшую на скачках лошадь англо-арабской породы украли в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области украли лошадь англо-арабской породы, передает МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 26 февраля в дежурную часть отдела полиции Кегенского района с заявлением обратился 87-летний житель села Аксай. Из двора его дома украли лошадь англо-арабской породы, которая к тому же была неоднократным победителем различных соревнований.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух подозреваемых. Один из них - житель Кегенского района, 2001 года рождения, второй - 25-летний житель Алматы. Задержанные признались: они знали, что лошадь ценной породы, вывезли ее на грузовике за пределы района и продали ее неизвестному лицу.
В настоящее время задержанные находятся под стражей в изоляторе временного содержания. Полицейские начали поиск лошади.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье «Кража» УК РК.
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