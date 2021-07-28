Неоднократно насиловавшего подростка муллу осудили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде объявлен приговор в отношении муллы сельской мечети, задержанного по факту неоднократного изнасилования несовершеннолетней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области вынесен приговор по ч. 4 ст. 120 УК по факту неоднократного изнасилования с применением насилия в отношении несовершеннолетней девочки. При этом сотрудник духовенства воспользовался ее беспомощным состоянием.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами.

Прокурор признал осужденного виновным по ч. 4 ст. 120 УК РК и просил назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Законный представитель потерпевшей согласился с прокурором. Однако сторона защиты, так как осужденный частично признал свою вину, просила менее сурового наказания.

Напомним, что в январе 2020 года мулла сельской мечети помогал одной семье односельчанина по хозяйству. Воспользовавшись тем, что в доме нет взрослых, священнослужитель изнасиловал 14-летнюю девочку. Как выяснилось позже, он совершал насильственные действия по отношению к девочке-подростку трижды. В результате подросток забеременела.

В результате приговором суда обвиняемый признан виновным в неоднократном изнасиловании девочки-подростка, пользуясь ее беспомощным состоянием (ч. 4 ст. 120 УК), ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, и отбывание наказания в учреждении максимальной безопасности уголовно-исполнительной системы.

«Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание, по делу не установлены. Уголовный закон предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы за аналогичное преступление. При назначении наказания учитывалось, что осужденный является инвалидом третьей группы с детства, ранее не судим и частично признал вину, а также мнение потерпевшей», - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области.

Приговор пока еще не вступил в законную силу.