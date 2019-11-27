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Неоценимый вклад в становление отношений Казахстана и Кыргызстана внес Елбасы – Президент РК

27 Ноября 2019 16:13
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Неоценимый вклад в становление отношений Казахстана и Кыргызстана внес Елбасы – Президент РК

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о вкладе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитие казахстанско-кыргызстанских отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Неоценимый вклад в становление и развитие отношений между двумя странами внес Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я сегодня передал, уважаемый Сооронбай Шарипович, его теплые пожелания персонально вам. Мы высоко ценим и ваш личный вклад в продвижение и развитие казахско-кыргызского взаимодействия и сотрудничества. Вы и Нурсултан Абишевич Назарбаев в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап закрепления правового статуса государственной границы», - сказал Глава государства на 5-м заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке.

По словам Касым-Жомарта Токаева, это стало яркой демонстрацией всему мировому сообществу приверженности двух государств духу добрососедства.

«Со своей стороны, хочу заверить в неизменности курса Казахстана на комплексное углубление нашего стратегического партнерства», - добавил Президент.

Глава государства подчеркнул, что повестка заседания весьма обширна и охватывает наиболее актуальные сферы двустороннего сотрудничества.

«В основном, наиболее актуальные вопросы мы уже обсудили в узком составе. И, как я уже сказал, как и когда мы будем решать существующие вопросы. Уверен, в расширенном составе мы также примем взаимовыгодное и компромиссное решение», - заключил К. Токаев.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.

Программа визита Главы государства предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Кыргызстан, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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