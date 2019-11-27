Неоценимый вклад в становление отношений Казахстана и Кыргызстана внес Елбасы – Президент РК
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о вкладе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в развитие казахстанско-кыргызстанских отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Неоценимый вклад в становление и развитие отношений между двумя странами внес Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я сегодня передал, уважаемый Сооронбай Шарипович, его теплые пожелания персонально вам. Мы высоко ценим и ваш личный вклад в продвижение и развитие казахско-кыргызского взаимодействия и сотрудничества. Вы и Нурсултан Абишевич Назарбаев в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап закрепления правового статуса государственной границы», - сказал Глава государства на 5-м заседании Высшего межгосударственного совета в Бишкеке.
По словам Касым-Жомарта Токаева, это стало яркой демонстрацией всему мировому сообществу приверженности двух государств духу добрососедства.
«Со своей стороны, хочу заверить в неизменности курса Казахстана на комплексное углубление нашего стратегического партнерства», - добавил Президент.
Глава государства подчеркнул, что повестка заседания весьма обширна и охватывает наиболее актуальные сферы двустороннего сотрудничества.
«В основном, наиболее актуальные вопросы мы уже обсудили в узком составе. И, как я уже сказал, как и когда мы будем решать существующие вопросы. Уверен, в расширенном составе мы также примем взаимовыгодное и компромиссное решение», - заключил К. Токаев.
Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан.
Программа визита Главы государства предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.
Президенты Казахстана и Кыргызстана посетили мемориальный комплекс «Ата-Бейит» в Бишкеке.
- Какие документы подпишут Казахстан и Кыргызстан, рассказал Сооронбай Жээнбеков
- Казахстан вложил в экономику Кыргызстана более 1 млрд долларов
- Елбасы встретится с одаренной молодежью в столице
- С Кыргызстаном нас объединяют надежные и крепкие узы дружбы – Президент РК
- Елбасы встретился с председателем Госсовета Татарстана Фаридом Мухаметшиным
- В Бишкеке начались переговоры президентов Казахстана и Кыргызстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана