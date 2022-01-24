Необычный восход солнца запечатлели жители Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Жители города Байконура прислали нам в редакцию красивые снимки необычного восхода солнца 24 января 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Появившаяся радуга вокруг солнца - нередкое погодное явление зимой. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами.

В науке этот оптический феномен получил своё название - гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны). Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три составляющих радуги зимой - это яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность, отмечается в информационных справочниках.

Согласно народным приметам, появление радуги зимой предвещает смену погоды, наступление морозов и снега.

Действительно, в Байконуре установилась морозная и солнечная погода, которая продержится несколько дней, а к концу недели пойдет снег.

Байконурцы всегда верят в добрые знаки.

«Мы связываем появление этой небесной радуги вокруг солнца с хорошими новостями. Вот, например, сегодня руководством города было принято решение об отмене режима повышенной террористической угрозы на территории Байконура. Это говорит о том, что ситуация стабилизируется и у нас, и в целом по Казахстану. А снегу и морозу мы всегда рады», - говорят жители Байконура.