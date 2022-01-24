Необычный восход солнца запечатлели жители Байконура
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Жители города Байконура прислали нам в редакцию красивые снимки необычного восхода солнца 24 января 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Появившаяся радуга вокруг солнца - нередкое погодное явление зимой. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами.
В науке этот оптический феномен получил своё название - гало (от французского halo и греческого halos — световое кольцо вокруг Солнца или Луны). Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три составляющих радуги зимой - это яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность, отмечается в информационных справочниках.
Согласно народным приметам, появление радуги зимой предвещает смену погоды, наступление морозов и снега.
Действительно, в Байконуре установилась морозная и солнечная погода, которая продержится несколько дней, а к концу недели пойдет снег.
Байконурцы всегда верят в добрые знаки.
«Мы связываем появление этой небесной радуги вокруг солнца с хорошими новостями. Вот, например, сегодня руководством города было принято решение об отмене режима повышенной террористической угрозы на территории Байконура. Это говорит о том, что ситуация стабилизируется и у нас, и в целом по Казахстану. А снегу и морозу мы всегда рады», - говорят жители Байконура.
- По религиозным мотивам нельзя обосновывать отказы от вакцинации - благочинный Нур-Султана
- В Костанае на 30% увеличилось число вызовов - станция скорой помощи
- Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане 25 января
- Кто понесёт флаг Казахстана на открытии Олимпиады-2022 в Пекине
- Ипотеку под 5% запустят для шахтёров и металлургов в Карагандинской области
- 190 новых троллейбусов закупят в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана