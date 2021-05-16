РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:07, 16 Май 2021 | GMT +6

    Необычный светофор для пешеходов запустили в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В экспериментальных целях управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана применило звуковое сопровождение регулируемых пешеходных светофоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    «Данное новшество применено на регулируемых пешеходных переходах по улице Акмешит в районе монумента Байтерек, по улице Туркестан в районе монумента Байтерек и по улице Мамбетова», - сообщили в управлении.



    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Астана Акимат Общество Безопасность ЖКХ Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!