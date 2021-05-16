Необычный светофор для пешеходов запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В экспериментальных целях управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана применило звуковое сопровождение регулируемых пешеходных светофоров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«Данное новшество применено на регулируемых пешеходных переходах по улице Акмешит в районе монумента Байтерек, по улице Туркестан в районе монумента Байтерек и по улице Мамбетова», - сообщили в управлении.