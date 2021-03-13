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Необычный сазсырнай изготовил мастер из Улытау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Марта 2021, 11:28
Необычный сазсырнай изготовил мастер из Улытау

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Уроженец Улытау Азамат Бакия создал музыкальный инструмент, звучание которого напоминает голос птицы улар - горной индейки. Самое главное, по словам мастера, такой сазсырнай нужно изготавливать только из улытауской глины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Древний духовой музыкальный инструмент сазсырнай казахи считают воплощением четырёх стихий: земли, воды, огня и воздуха. Мастер лепит сазсырнай из глины - дара земли, руки в процессе работы смачивает в воде, форму обжигает пламенем, а во время игры рождается песня ветра.

«Я надеюсь, что, если инструмент зазвучит на ветру, птицы улары вернутся к нам в Улытау», - говорит мастер.

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Также он уверен, что сазсырнай в форме певчей птицы станет хорошим сувениром для туристов, приезжающих в Улытау.

Азамат, помимо того, что сам изготавливает национальные музыкальные инструменты (в его коллекции их около тысячи видов, в том числе 70 разновидностей казахских национальных инструментов), является профессиональным музыкантом.

Напомним, в творческой копилке мастера есть ещё один особенный сазсырнай - в форме яблока. Этот музыкальный сувенир - символ города Алматы.

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