Необычный портрет Кенесары хана создала алматинская художница

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинская художница Асель Бекжан создала необычный портрет последнего казахского хана Кенесары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асель Бекжан выложила на своей странице в Instagram видео творческого процесса.

По словам Асель, она целый месяц думала о том, как сделать картину особенной.

«Он был последним ханом казахского народа, лидером национально-освободительного восстания. К сожалению, Кенесары хан погиб на чужбине, а его останки до сих пор не привезены в нашу страну», - сказала художница.

Девушка нарисовала картину хана за два дня.

«Чтобы привлечь внимание зрителя к искусству, необходимо использовать особый материал. Для этого я применила подводку для глаз. Нарисовав много маленьких человечков, я отобразила на бумаге образ хана. Главная идея - показать, что Кенесары - это лицо, объединившее триста человек (в одном из походов полководец собрал под своим знаменем 300 сарбазов - прим.ред.)», - поделилась она.

Асель, известная в творческих кругах под псевдонимом Ассоль, рисованием занимается с пяти лет.

«Я родилась в Алматы. С 2002 по 2018 годы жила в столице. Там я закончила школу, колледж и университет. Потом вышла замуж и вернулась с супругом в Алматы. Сейчас мы живем здесь», - рассказала она.

Стоит отметить, что художница ранее отобразила в своих картинах многих известных личностей, таких как ханы Керей и Жанибек, Динмухамед Кунаев. Также нарисовала тремя карандашами одновременно трех известных биев, ораторов великой степи Толе би, Казыбек би, Айтеке би. Таким же оригинальным способом создала портреты лидеров движения «Алаш», ярких представителей казахской интеллигенции Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатова.

Напомним, в этом году со дня рождения последнего казахского хана Кенесары исполняется 220 лет.



