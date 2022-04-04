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Необычный номер под песню Димаша Кудайбергена показала российская фигуристка

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Апреля 2022, 10:05
Необычный номер под песню Димаша Кудайбергена показала российская фигуристка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, Евгения Медведева представила новую захватывающую программу под композицию «Your love» в исполнении казахстанского певца Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

3 апреля во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге прошло ледовое шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период. Чемпионы». Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, Евгения Медведева выступила под композицию знаменитого казахстанского певца Димаша Кудайбергена.

Евгения представила невероятно красивый номер, в котором каждое движение было элегантным и нежным, искусно вплетенным в музыку. Фигуристка в алом платье на белоснежном льду смотрелась, как любящее раненое сердце, о котором в своей песне поет Димаш.




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Впервые произведение композитора Игоря Крутого на стихи Лары Фабиан прозвучало в исполнении Димаша 8 марта 2020 года в Москве на юбилейном вечере дизайнера Валентина Юдашкина.


Фото:dimashnews.com


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