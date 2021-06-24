Необычный музыкальный летний лагерь работает в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Зарядку в лагере «Сириус» при детской музыкальной школе Павлодара ученики делают под песню В. Шаинского «Эй, лежебоки!», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По традиции каждый день в лагере начинается с утренней зарядки. Ребята с удовольствием выполняют комплекс упражнений под весёлую песню В. Шаинского на слова М. Пляцковского «Эй, лежебоки!», - рассказали в отделе образования Павлодара.

В детской музыкальной школе Павлодара действует необычный пришкольный профильный лагерь «Сириус», который посещают 100 учащихся школы в возрасте шести-двенадцати лет, рассказали в гороно. Педагоги школы разработали программу «Симфония лета» по четырём профильным направлениям с учётом интереса детей для развития музыкальных способностей, раскрытия творческого потенциала, расширения их познавательного кругозора по музыке, художественному творчеству и искусству.

По данным ведомства, в течение лагерного сезона школьникам дадут возможность участвовать в мероприятиях по проектам, в отрядах играть в настольные игры (шашки, шахматы), участвовать в спортивных соревнованиях «Нескучные старты», «Быстрее всех», «Кто сильнее», в играх на свежем воздухе «Птичка и кошка», «Через ручеёк».

«В проекте «Музыка в анимации» дети с удовольствием участвуют в конкурсах «Мульти-пульти», «Громче всех», викторинах «Где же песня прозвучала?», «Назови героя», шоу-программе «Угадай мелодию», поют весёлые песни из мультфильмов «Про кота Леопольда», «Умка», «Бременские музыканты», заряжаются хорошим настроением. В проекте у детей не только формируются исполнительские вокальные навыки, но и развивается любовь к музыке и пению, - рассказала руководитель проекта Ксения Владимировна Миронец.

Руководитель проекта «Занимательная флористика» Евгения Михайловна Лысова учит детей мастерить поделки из природного материала, подключать фантазию и придумывать поделки из самых неожиданных материалов, например, из сосновых иголок или травы. Планируют завершить работу выставкой объёмной аппликации «Букет» из шишек и листьев.

Проект «Film-star» радует детей своей креативностью. Руководитель Елена Владимировна Поршнева помогает раскрыть творческие способности выступления перед зрителями в роли актёра, разучивает с детьми роли для съёмки короткометражного фильма «Там, где детство». Каждый участник проекта рассказывает в фильме о своих мечтах, желаниях, о том, как он добивается поставленных целей. Снимая сюжеты, ребята выступают не только в роли актёров, но и в роли сценариста, режиссёра, оператора.

«В проекте «Голоса живой природы» знакомим детей с летними звуками природных явлений: плеском воды, дождя, пением птиц, стрекотом кузнечиков, звуками в ночи, музыкой композиторов, посвящённой летнему периоду года, повадкам животных и птиц. Всё это находит отражение в художественных работах детей, - рассказывает руководитель проекта Ирина Владимировна Валеева.

Результатом эмоциональной реакции детей на музыку станет альбом рисунков.