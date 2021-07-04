Необычный метод  профилактики решили применить спасатели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Необычный метод профилактики решили применить спасатели в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Теперь они патрулируют на конях. Такая необходимость возникла для проведения профилактических мероприятий в отдаленных селах районов. В ходе конного патрулирования населению разъясняют правила пожарной безопасности и действия при обнаружении возгораний, правильное поведение на водоемах.

Еженедельно наряды спасателей заступают на службу верхом на лошадях.

Всадникам в погонах так оперативнее передвигаться по селам и улицам деревень. От дома к дому, разъясняя гражданам, как не допустить пожаров и несчастных случаев на воде.

Мобильные отряды конников легко ориентируются и передвигаются на достаточно дальние расстояния.

В летний период спасателям также легче с помощью конного патрулирования посещать места отдыха на водоемах.