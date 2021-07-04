РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:52, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Необычный метод  профилактики решили применить спасатели в ВКО

    None
    None
    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Необычный метод профилактики решили применить спасатели в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    Теперь они патрулируют на конях. Такая необходимость возникла для проведения профилактических мероприятий в отдаленных селах районов. В ходе конного патрулирования населению разъясняют правила пожарной безопасности и действия при обнаружении возгораний, правильное поведение на водоемах.

    Еженедельно наряды спасателей заступают на службу верхом на лошадях.

    Всадникам в погонах так оперативнее передвигаться по селам и улицам деревень. От дома к дому, разъясняя гражданам, как не допустить пожаров и несчастных случаев на воде.

    Мобильные отряды конников легко ориентируются и передвигаются на достаточно дальние расстояния.

    В летний период спасателям также легче с помощью конного патрулирования посещать места отдыха на водоемах.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций планируется построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!