Необычный конкурс провели для многодетных семей и мам в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Дети из школы Баянаульского района и их родители из 30 семей вместе сделали фотоколлажи о своих достижениях, за что были поощрены попечителями школы и местными предпринимателями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Участники конкурса наряду с фотоколлажем представили достижения членов семьи и выставили в Instagram-аккаунте школы-интерната», - рассказал председатель попечительского совета школы-интерната имени Ш. Айманова Баянаульского района Павлодарской области Гайниден Жуманов.

Школьный конкурс «Счастливая семья начинается с доброты матери», по его словам, прошёл среди многодетных семей учеников школы в онлайн-формате. Целью этого состязания было показать обществу, стране важность родительского труда и воспитания. При этом такой конкурс по поддержке многодетных семей был призван поднять роль женщин в обществе и оказать им всестороннюю поддержку.

«В этом конкурсе приняли участие 30 многодетных семей нашей школы. Итоги конкурса подвели члены попечительского совета, - отметил Гайниден Жуманов. - По итогам конкурса 20 семей были награждены благодарственными письмами и подарками».

Как отметил председатель попечительского совета школы-интерната интерната имени Ш. Айманова, семь семей были награждены призами: семья Мурсалим в номинации «Творческая семья», Балтабек - «Спортивная семья», Джакитовых - «Одаренная семья», Жанбырбай - «Любимцы зрителей», семья Толеубаевых – в номинации «Семья для подражания», а Абеновых - «Счастливая семья». Победителями состязания стали семья Досумовых, занявшая третье место, семья Суюндик, получившие приз второй степени, и семья Кайыржан, занявшая первое место. Главный приз достался семье Жумабековых (их маму зовут Мейрамгуль). Все победители конкурса были награждены ценными подарками.

«В этом конкурсе частный предприниматель Сартаев Орал Рахмашевич от своего имени подарил семье Жумабековых (маму зовут Кырмызы) корову, - дополнил рассказчик. - Приносим свою благодарность спонсорам конкурса Ермековой Алие Радиковне (отдел внутренней политики района), частным предпринимателям Мукашевой Баглан Хаджимуратовне, Сулейменову Рымбеку Нургалиевичу, Ныгметову Бауыржану Жанатовичу и профсоюзной организации школы-интерната имени Ш. Айманова».



Фото пресс-центра управления образования Павлодарской области