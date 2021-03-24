Необычный клинический случай выявили у осужденного в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В учреждении АК-159/17 медики выявили редкий случай заболевания туберкулёзом. Осужденного прооперировали, сейчас он проходит лечение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Учреждение АК-159/17 ДУИС по Карагандинской области является противотуберкулёзной больницей чрезвычайной безопасности. Осужденные прибывают в учреждения для прохождения лечения от туберкулёза и после окончания убывают в другие учреждения чрезвычайной безопасности.

В учреждении выявили необычный клинический случай. В учреждение прибыл 40-летний осужденный, находился на стационарном лечении легочного туберкулеза. В период обычного лечения больного стали беспокоить боли в области гениталий, в течении двух последних недель, а также появилось повышение температуры тела до субфебрильных цифр и слабость. В связи с этим осужденный был проконсультирован хирургом, который сразу порекомендовал оперативное лечение.

«Во время операции была проведена обычная процедура: взятие биоматериала для дальнейшего исследования. К удивлению медицинского персонала, у пациента была обнаружена микобактерия. Пациенту был поставлен диагноз - изолированный туберкулез придатка яичка.

В наше время данное заболевание является редким проявлением туберкулезной инфекции, а в учреждении это первый случай. В связи с чем больному вовремя была проведена коррекция лечения и получен положительный результат. В данный момент пациент идет на поправку», - сообщил заместитель начальника учреждения АК-159/17 подполковник юстиции Еркин Рсалдин.