Необычный флеш-моб устроили акмолинские актеры в честь Дня Первого Президента
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Необычный флеш-моб прошел в Кокшетау. Актеры акмолинского областного русского драматического театра (АОРД) поздравили жителей региона с Днем Первого Президента песней из любимого кинофильма Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ТРЦ «Рио» города Кокшетау прошла необычная акция. Коллектив АОРДТ исполнил для посетителей и сотрудников центра песню «Когда весна придет, не знаю» из кинофильма «Весна на Заречной улице».
«Эта песня, как и праздник в целом, – дань уважения Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за его вклад в становление Независимости нашей страны. Какие бы ни были хмурые лица вокруг, стоило только зазвучать песне, как люди тут же забыли о своих проблемах и с радостью подхватили знакомые строчки», - поделился постановщик мероприятия, актер, обладатель звания «Мәдениет саласының үздігі» Владимир Овчинников.
Посетители и сотрудники ТРЦ присоединились к акции и исполнили знакомую с детства песню вместе с любимыми артистами.
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