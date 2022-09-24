Необычный ежик появился в ботаническом саду Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В ботаническом саду Петропавловска новый питомец - африканский карликовый еж. Необычен он тем, что это животное-альбинос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Милую и смешную ежиху зовут Алиса. Директор ботанического сада Артур Рязапов говорит, что животное передали в оранжерею местные жители города.

«Видимо, привезли из теплых стран. Пытаемся создать для нее соответствующие условия и уход. Очень отличается от привычных нам ежей: мягкий, гладкий, беленький, розовенькие ушки и носик. Удивительное животное. Ежиха ручная, не сворачивается, как наши лесные ежи, при любой опасности. Охотно идет на руки, людей не боится», - улыбается А. Рязапов.

Карликовые африканские ежи считаются экзотическими домашними питомцами. В природе они не встречаются. Породу вывели специально для домашнего содержания. Окрас карликовых африканских ежей разнообразен. Альбиносы считаются редкостью.

В зооуголке ботанического сада живут новозеландские и европейские кролики, черепашки, болотный лунь, беркут, утки-кряквы, розовый пеликан, лебедь, косули, енотовидная собака, хомяки, крысы, шиншиллы, белки дегу, попугаи.