Необычный челлендж провели любители фитнеса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спортсмены из Казахстана побили неофициальный рекорд на тренажерах для гребли, «проплыв» за раз 51 километр в ходе челленджа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Челлендж #ОТГРЕБУ51 - онлайн-турнир на тренажерах для гребли, охвативший весь мир. Правила не из лёгких. В указанное время спортсмены одновременно начали грести на тренажерах каждый в своём клубе. При этом отдыхать можно всего от 2 до 4 минут за всю дистанцию в зависимости от продолжительности. Всего было две дистанции - 21 км и рекордные 51 км.

Принять участие в челлендже - «сухой заплыв» мог каждый, написав о своём намерении в социальных сетях, указав выбранную дистанцию и хэштег #ОТГРЕБУ51. Также необходимым условием была запись прямого эфира (для констатации факта прохождения).

«В Казахстане существовал рекорд - 50 километров, мы решили взять планку выше - 51 километр - и установить новый уровень. Рекорд был бы официальным, если бы была федерация или другая организация, которая фиксирует подобные достижения, но такой нет. Мы спортсмены общаемся друг с другом и знаем, что происходит в нашей сфере. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что рекорд побит», - рассказал нам идейный вдохновитель вызова мастер спорта по лёгкой атлетике, профессиональный фитнес-тренер Юрий Пономарёв.

Его поддержал серебряный призер Чемпионата мира-2017 по силовому двоеборью WRPF, бронзовый призер Чемпионата мира-2017 по многоповторному жиму, бронзовый призер Чемпионата Европы-2018 по силовому двоеборью с дополнительным контролем, бронзовый призер Чемпионата Европы-2018 по многоповторному жиму лёжа Олег Печейкин. Спортсмены бросили клич, вместе собрали команду, придумали название, разработали правила.

Турнир также примечателен тем, что в нём участвовали спортсмены с разной физической подготовкой - как профессионалы, так и любители. Да и профессионалы были совсем «другого поля ягоды»: пауэрлифтеры Олег и Валентина, кроссфит-тренеры Сергей и Надежда, тренеры тренажёрного зала Юрий и Алексей, триатлонист Сергей Бодров.

«Подобные кардио-нагрузки - большое испытание для профессионалов в сфере кардио-тренировок, и сказать, что нам было тяжело - ничего не сказать, но мы сделали это!» - поделилась впечатлениями от участия в челлендже 4-х кратный рекордсмен мира по поуэрлифтингу, мастер спорта международного класса по бодибилдингу, пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и силовому двоеборью Валентина Тарасова.

В итоге в «сухом заплыве» принимали участие спортсмены из Алматы, Атырау и Сингапура, которые преодолели свою дистанцию за указанное время:

21 километр:

Валентина Тарасова - 01:45

Надежда Мячик - 01:45

Андрей Меренков - 01:24

Сергей Бодров - 01:26

Абилова Айгерим (Атырау) - 01:40

Аубакирова Галия (Сингапур) - 02:20



25 километр:

Сергей Незбудей - 02:00

51 километр:

Юрий Пономарёв - 03:42

Алексей Роо - 04:07

Олег Печейкин - 04:20

Владислав Царёв - 03:39