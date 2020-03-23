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вчера 19:36
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вчера 15:51
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Необычный челлендж на Наурыз устроили жительницы Атырауской области
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Жительницы Атырауской области провели челлендж на Наурыз, размещая в социальных сетях свои фото в казахских национальных костюмах. Это стало их своеобразным приветствием Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мне приятно участвовать в такой эстафете. Я с удовольствием примерила сразу несколько национальных костюмов и разместила фото в социальных сетях, адресовав своим родственникам, друзьям и коллегам. Для меня Наурыз начинается именно с кажекей. Как только надену его, сразу приходит чувство осознания, что праздник начался», - говорит одна из инициаторов челленджа, руководитель Индерского районного отдела культуры и развития языков Жемис Тилепкалиева.
Челлендж в социальных сетях поддержали люди разных возрастов и вероисповеданий.
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