Необычный челлендж на Наурыз устроили жительницы Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Жительницы Атырауской области провели челлендж на Наурыз, размещая в социальных сетях свои фото в казахских национальных костюмах. Это стало их своеобразным приветствием Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне приятно участвовать в такой эстафете. Я с удовольствием примерила сразу несколько национальных костюмов и разместила фото в социальных сетях, адресовав своим родственникам, друзьям и коллегам. Для меня Наурыз начинается именно с кажекей. Как только надену его, сразу приходит чувство осознания, что праздник начался», - говорит одна из инициаторов челленджа, руководитель Индерского районного отдела культуры и развития языков Жемис Тилепкалиева.



Челлендж в социальных сетях поддержали люди разных возрастов и вероисповеданий.