Необычным способом спасатели поздравили женщин с 8 марта
По легенде на базе Республиканской спортивной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва в ходе соревнований в горной местности 2 ребенка-лыжника попали под самопроизвольный сход лавины. Идущие за ними спортсмены, обнаруживают лыжный инвентарь и перегороженную снегом трассу. Гонка останавливается, тренеры оперативно сообщают в службу «112» о случившемся. На место прибывают спасатели, которые обследовав участок происшествия с помощью зондов, обнаруживают двоих оставшихся под лавиной детей. Мальчик получил различные переломы, достав его из снежной массы, спасатели оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи. Девочке, кроме травматического шока ничего не угрожало.
По окончанию учений, спасатели проявили креативность и поздравили женщин, участниц лыжной гонки и тренеров, подарив им цветы. Несмотря на серьёзность профессии и несения службы не только в будни, но и в выходные дни, сотрудники службы ЧС, находясь на страже безопасности граждан нашего региона, не остаются в стороне от главного женского праздника.
Все представительницы прекрасного пола были удивлены и с искренними улыбками оценили этот подход спасателей к празднику. Тепло сердец, способно растопить любой лед, а значит, именно вместе с женским праздником наступает настоящая весна.