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    12:55, 07 Март 2021 | GMT +6

    Необычным способом спасатели поздравили женщин с 8 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения несчастных случаев в лавиноопасный период. Спасатели ДЧС ВКО и УЧС города Риддер​ провели​ учения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС ВКО.

    По легенде​ на базе Республиканской спортивной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва​ ​ в ходе соревнований в горной местности 2 ребенка-лыжника попали под самопроизвольный сход лавины. Идущие за ними спортсмены, обнаруживают лыжный инвентарь ​и перегороженную снегом трассу. Гонка останавливается, тренеры оперативно сообщают​ в службу «112» о случившемся. На место прибывают спасатели, которые обследовав участок происшествия с помощью зондов, ​обнаруживают двоих оставшихся под лавиной детей. Мальчик получил различные переломы, достав его из снежной массы, спасатели оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи. Девочке, кроме травматического шока ничего не угрожало.

    По окончанию учений, спасатели проявили креативность и поздравили женщин, участниц лыжной гонки и тренеров, подарив им цветы. Несмотря на серьёзность профессии и несения службы не только в будни, но и в ​выходные дни, ​сотрудники службы ЧС, находясь на страже безопасности граждан нашего региона, ​не остаются в стороне от главного женского праздника.

    Все представительницы прекрасного пола были удивлены и с искренними улыбками оценили этот подход спасателей к празднику. ​Тепло сердец, способно растопить любой лед, а значит, именно вместе с женским праздником наступает настоящая весна.


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