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Необычным способом решили упреждать коррупцию среди акмолинских госслужащих
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь каждое утро акмолинских госслужащих будет начинаться с выплывающего на компьютере напоминания не брать и не давать взятки. Так в Акмолинской области решили бороться с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.
И начали такую борьбу с аппарата акима города Кокшетау.
«Мы хотим, чтобы каждый человек, несущий долг на государственной службе, прежде чем начинать свой рабочий день, включая компьютер, видел уведомление по предупреждению коррупции и помнил, что нужно всегда оставаться добропорядочным, неподкупным и честным служащим», - отметил руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Бахытжан Амирханов.
Как добавили в пресс-службе департамента, принятую в городском акимате практику в последующем планируется ввести и во всех государственных органах региона.
20-секундная всплывающая заставка установлена не только на компьютерах сотрудников акимата, но и у акима города Кокшетау.
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