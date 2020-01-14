+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Необычным способом решили упреждать коррупцию среди акмолинских госслужащих

14 Января 2020 08:15
Поделиться:
Необычным способом решили упреждать коррупцию среди акмолинских госслужащих

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Теперь каждое утро акмолинских госслужащих будет начинаться с выплывающего на компьютере напоминания не брать и не давать взятки. Так в Акмолинской области решили бороться с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Новости по теме

Качество услуг в сфере ж/д перевозок мониторят акмолинские антикоррупционщики
Какие преимущества дает Казахстану членство в Группе государств против коррупции Алик Шпекбаев посетил магазин честности в Атырауском областном акимате Сервисный центр «ANTIKOR ORTALYGY» открылся в Атырау

И начали такую борьбу с аппарата акима города Кокшетау.

«Мы хотим, чтобы каждый человек, несущий долг на государственной службе, прежде чем начинать свой рабочий день, включая компьютер, видел уведомление по предупреждению коррупции и помнил, что нужно всегда оставаться добропорядочным, неподкупным и честным служащим», - отметил руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Бахытжан Амирханов.

Как добавили в пресс-службе департамента, принятую в городском акимате практику в последующем планируется ввести и во всех государственных органах региона.

20-секундная всплывающая заставка установлена не только на компьютерах сотрудников акимата, но и у акима города Кокшетау.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Борьба с преступностью, Акимат, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив