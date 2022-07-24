24 Июля 2022 01:00

Необычным способом призывают жителей Костанайской области к соблюдению ПДД

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жителям области демонстрируют последствия страшных аварий прямо на улицах города, чтобы обезопасить от дальнейших ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках оперативно-профилактического мероприятия по безопасности дорожного движения, полицейские Костанайской области используют различные методы профилактики.

Один из них применили в городе Рудном, где аварийность на дорогах хоть и снижена, но ДТП продолжают происходить.

«Для того, чтобы призвать водителей к соблюдению мер безопасности по улицам города передвигается эвакуатор, на котором находится разбитая машина, не подлежащая восстановлению после ДТП», - рассказал начальник управления полиции города Рудного Алим Бажикбаев.

Полицейские уверены, что метод «один раз увидеть» станет убедительным доводом для соблюдения правил дорожного движения на дорогах. Горожане уже оставляют отзывы в социальных сетях о действенности мероприятия.

«Действительно, надо задуматься! Ведь часто причиной ДТП становится нарушение правил дорожного движения», - написал рудничанин в комментариях к фото эвакуатора с разбитой машиной в одном из пабликов.

Ранее сообщалось, что на автодорогах республиканского значения в Костанайской области усилили патрулирование.

20 июля страшная авария произошла на автодороге «Аркалык-Торгай», где в результате столкновения легковушки и скорой помощи скончалась фельдшер районной больницы.