Необычные новогодние игрушки создает школьница из Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Юная мастерица из Петропавловска Анастасия Пушкалова создает необычные елочные украшения. С рукодельницей о творчестве и вдохновении поговорила корреспондент МИА «Казинформ».

Анастасии 16 лет, она ученица десятого класса школы эстетического воспитания №8. Утонченная и хрупкая девушка – неудивительно, что и украшения у нее получаются изящными.

«Тяга к рукоделию и творчеству у меня с детства. За это нужно поблагодарить моих родителей. С ранних лет я любила наблюдать за тем, как мама занимается даже домашними делами. Для меня это была какая-то особая атмосфера уюта. Декор, украшения, организация любого праздника - у них все получалось атмосферным», - рассказывает Настя.

Родители Насти совершенно не творческих профессий. Но все делают с полной отдачей сил и беззаветной любовью, так что желание творить, создавать красивые вещи Настя переняла у них с лихвой.

«Меня вдохновляют семейные традиции. Новый год считаю самым семейным праздником. С детства его обожаю. Мне хочется дарить людям радость», - улыбается девушка.

Первую игрушку, рассказывает мастерица, она сделала в десять лет. Это была фигурка пингвина из обычного пластикового елочного шарика. Потом попросила маму купить ткань. Вместе они делали первые елочные украшения. Родители и сейчас помогают Насте с закупом необходимых материалов (некоторые приходится привозить из Нур-Султана или соседней России), в развитии страницы в социальной сети, работе с пластиком.

Для создания елочных украшений Настя использует лепнину из пластика, бархат, стразы. Сложные пластиковые элементы делает с помощью молдов – формочек, посредством которых изготавливает фигуры и объемные композиции.

Синий, изумрудный, гранатовый – каждый цвет мастерица считает символичным в создании игрушек.

Бархат Настя называет величественным материалом, хранящим историю. Возможно, поэтому игрушки, изготовленные петропавловской мастерицей, выглядят респектабельно, по-царски.

Предварительно эскиз игрушки не рисует. Говорит, что в голове появляется будущая игрушка и руки начинают творить. На создание одной уходит два-три часа. Работает по вдохновению. Делает игрушки, статуэтки, свадебный декор на заказ.

Невесомые, словно готовые танцевать фигурки балерин на шаре – тоже елочные украшения. Их можно использовать и как статуэтки. Настя говорит, что такие изделия заказывают в подарок учителям танцев.

«Хочу, чтобы в дом, где появляются мои игрушки, приходили счастье, радость, уют, здоровье, благополучие. Не отдам игрушку, пока она мне самой не понравится. К каждой отношусь очень трепетно», - улыбается Настя.

После окончания школы Анастасия планирует поступить на юридический факультет. Говорит, что хочет приносить пользу и помогать людям добиваться справедливости.







