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вчера 20:35
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Необычные изделия из железа создает мастер из Жанаозена
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Жанаозена Олег Берсенев - из тех, кто ставит перед собой конкретную цель заниматься тем, что его увлекает, и стремится к светлому будущему. Его основная профессия - сварщик, а работой по металлу он увлекается с детства. Еще школьником сделал розу в корзине из проволоки и подарил маме. Это искусство, по словам Олега, перешло ему от деда, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В 2020 году Олег Леонидович подготовил индивидуальный бизнес-план, подал документы на безвозвратный грант в 500 тысяч тенге и получил положительное заключение комиссии. Купив необходимые материалы, сегодня он работает в своей небольшой мастерской.
«Стараюсь делать все, что могу, вкладывая душу. Может, поэтому мои изделия многим нравятся. Работа по металлу очень тяжелая, по сравнению с другими материалами. Например, когда ты используешь бумагу, пластилин, масляную краску, ты воплощаешь любую идею, которая приходит в голову. С железом так не бывает. Например, сейчас я делаю скульптуру орла на заказ. Каждое перо приходится делать по нескольку раз, отмеряя и раскраивая. Если ты немного ошибся, то труды твои потрачены зря. На такой заказ уходит более трех месяцев. Возможно, кому-то эта работа покажется несложной. Однако на самом деле здесь нужны ловкость и терпение. Я считаю большим искусством паять железо и изготавливать из него красивые изделия. Нисколько не жалею, что выбрал эту профессию. Моя мечта - в дальнейшем расширять мастерскую, обучать молодежь и обеспечивать учеников работой», - говорит Олег Берсенев.
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