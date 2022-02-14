Необычные изделия из железа создает мастер из Жанаозена

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель Жанаозена Олег Берсенев - из тех, кто ставит перед собой конкретную цель заниматься тем, что его увлекает, и стремится к светлому будущему. Его основная профессия - сварщик, а работой по металлу он увлекается с детства. Еще школьником сделал розу в корзине из проволоки и подарил маме. Это искусство, по словам Олега, перешло ему от деда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году Олег Леонидович подготовил индивидуальный бизнес-план, подал документы на безвозвратный грант в 500 тысяч тенге и получил положительное заключение комиссии. Купив необходимые материалы, сегодня он работает в своей небольшой мастерской.

Изделия Олега Берсенева отличаются высоким качеством. Железные ворота, качели, навесы, скамейки, подставки для цветов необычного дизайна, мусорные баки, изображения птиц, животных и многое другое - его работы быстро находят своих владельцев. Особенно востребованы предметы домашнего обихода, бытовые изделия.

Некоторые предметы, созданные мастером, имеют спрос среди владельцев торговых точек, ресторанов, кафе.

Кузнец Олег не только занимается предпринимательством, он дает железу вторую жизнь. Своими умелыми руками сгибает железо, режет, соединяет, раскрашивает и превращает в нужную вещь.