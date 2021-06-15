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    17:15, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Необычные черепахи появились в реке Урал в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жители Атырау заметили в реке Урал необычных крупных черепах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фото крупных болотных черепах, снятых в реке Урал в центре города Атырау, появились в социальных сетях.

    «Черепахи для наших мест не редкость. Но, как правило, это степные сухопутные животные, встретить которых можно в нескольких районах области. А вот такие рептилии, что на фото, водятся преимущественно в болотной местности. Там мелководье, вода теплая, и значит, много корма для этих животных. В Урале вода проточная. Течение сейчас достаточно быстрое. Скорее всего черепахи приплыли из расположенной в пригороде речки Перетаск. В последние годы ее не чистили, она заросла камышом, практически превратилась в стоячее болото. Поэтому вполне возможно, что эти не совсем привычные для Урала гостьи и приплыли оттуда, расширяя ареал своего поселения»,- говорит руководитель экологического ОО «Глобус» Галина Чернова.


    Теги:
    Атырауская область Экология
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