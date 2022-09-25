Необычную премьеру с артистами на гироскутерах представят в театре «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До премьеры балета «Золушка» в «Астана Опера» остается совсем немного времени: 8 и 9 октября жители и гости столицы смогут увидеть спектакль в абсолютно новом оформлении и интерпретации. Японский сценограф Йоко Сеяма раскрыла некоторые секреты по-настоящему модерновой постановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

- Что послужило вдохновением в вашей работе над сценографией балета «Золушка»?

- Главным вдохновением была идея хореографа-постановщика о том, как Золушка создает себя, мечтает стать модельером. В первом акте она не только убирает дом, но также работает над своими моделями нарядов, создавая их из найденного в стирке старья, то есть, она самостоятельно добывает себе материал для своей коллекции. А во втором акте на балу будет показ мод.

- Раскройте нам несколько секретов этой постановки?

- Я много думала о том, что является важным в мире моды или для девушек, мечтающих о моде, и, конечно же, для девушек важно иметь туфли на высоких каблуках. Мне пришла в голову мысль о знаменитых туфлях-лодочках с умопомрачительно высокими каблуками и красной подошвой. Всем известна знаменитая сцена с поездкой Золушки на карете на бал. Поэтому я создала невероятную карету в виде большой туфли на высоком каблуке, как символ моды, именно мечта о моде привозит ее на вечеринку. Думаю, что это особенно вдохновенная часть моей концепции дизайна.

С другой стороны, у нас есть Принц, жизнь которого противоположна жизни Золушки. Героиня бедна, а Принц родился в богатой семье королевских кровей. В этой атмосфере ему ужасно скучно, поэтому он решил реализовать себя как музыкант. Здесь у нас все золотое и блестящее, как и его музыкальное оборудование, например, колонки, или магнитофон, которые сделаны из блестящего золотого материала. Так что это скорее атмосфера стиля поп и уличного стиля, но при этом все остается королевским. Его образ вроде молодой знаменитости, что является почти что шуткой, но шуткой над его обстоятельствами, над которыми он жаждет вырасти. Еще из интересных деталей, которые появятся в спектакле – это гироскутер, на котором будет передвигаться герой Добрый дух.

- Какова цветовая палитра спектакля?

- Я использую горчичные оттенки, более теплые, уютные, «домашние» цвета, использую много бархата в первом акте. Бархат не настолько важен для меня, как струящаяся ткань, которая создает атмосферу настроения Золушки. Во втором акте у меня много мятных зеленых тонов, чтобы показать королевскую атмосферу. Так что получается резкий переход от горчичного к королевскому мятному зеленому.

- Известно, что постановка будет напоминать фильм. Насколько сложно показать спектакль в живом исполнении артистами театра в виде фильма?

- В данном случае речь идет об одной пожилой паре, которая и представляет зрителям постановку балета «Золушка». Они первыми появляются на сцене, включают телевизор с видеокассетой, с тем, чтобы увидеть свою прошлую жизнь, свое становление. Именно они наблюдают за происходящими событиями этой истории. На этот раз для Раймондо Ребека было особенно важно показать в этой постановке мечту и цель жизни. Мы наблюдаем за событиями в сюжете, как за фильмом, в конце которого у нас возникают добрые, хорошие и радостные чувства.

- Главная героиня этой истории – девушка-дизайнер, почти как и вы, привносит ли это в вашу работу что-то личное?

- Это очень верно подмечено, хотя, на самом деле, я даже не подумала об этом, когда создавала концепцию. Талантливая молодежь часто испытывает затруднения, не зная, как заявить о себе. У них есть умение, или даже скорее амбиции стать кем-то, они полны энергии, но не знают, как реализоваться. Именно это отражает первый акт «Золушки», эту борьбу с трудностями, усилия, чтобы добиться успеха на своем поприще. Во втором акте ей, наконец, есть, где показать свое творчество. Как и в данный момент для меня такой возможностью является наша постановка балета «Золушка». Для дизайнеров, для представителей всех творческих профессий очень важно иметь возможность показать публике плоды нашего воображения!





Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»