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Необычную луну запечатлели в столице

25 Января 2022 02:18
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Необычную луну запечатлели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Половина лунного диска, ярко-желтого цвета, зависшего очень низко над горизонтом, под углом, над фонарями - такую оптическую иллюзию смогли запечатлеть сегодня ночью столичные жители, передает МИА «Казинформ».

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Автор видео и снимков, присланных в нашу редакцию, - Серик Суюндыков.

Напомним, ранее жители города Байконура прислали в нашу редакцию красивые снимки необычного восхода солнца 24 января 2022 года.




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#Нур-Султан   #Видео   #Погода   #Космос  
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