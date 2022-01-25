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Необычную луну запечатлели в столице
25 Января 2022 02:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Половина лунного диска, ярко-желтого цвета, зависшего очень низко над горизонтом, под углом, над фонарями - такую оптическую иллюзию смогли запечатлеть сегодня ночью столичные жители, передает МИА «Казинформ».
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Автор видео и снимков, присланных в нашу редакцию, - Серик Суюндыков.
Напомним, ранее жители города Байконура прислали в нашу редакцию красивые снимки необычного восхода солнца 24 января 2022 года.
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