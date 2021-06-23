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    14:35, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Необычную акцию устроили в свой профессиональный праздник сотрудники акмолинского ДУИС

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    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Необычной праздничной акцией отметили свой профессиональный праздник сотрудники учреждения ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».​

    Обычно в свой профессиональный праздник принято только получать поздравления, но почему бы не устроить в этот день праздник для других? А ощущение того, что кто-то улыбнулся благодаря тебе – пожалуй, и будет самым лучшим подарком.

    Наверное, именно так рассуждали сотрудники акмолинского ДУИС, решившие в День казахстанской полиции устроить праздник жителям города Атбасара.

    Так, на центральной площади города Атбасара офицеры ​ учреждения максимальной безопасности организовали концертную программу для жителей и гостей города, ​ а ребят, ​ собравшихся на ​ площади районного центра, порадовали бесплатными угощениями - мороженым, сладкой ватой и другими вкусняшками.

    «Удивлению и радости ребятни не было предела: люди в погонах, те самые, которыми часто пугают, наяву улыбчивые и добрые и угощают сладостями. Горожане от души поздравляли сотрудников с профессиональным праздником. ​Прохладная погода не испортила праздничного настроения, казалось, что взаимное тепло, подаренное друг другу, согревает души и сердца людей, а это гораздо важнее», - отметила пресс-секретарь акмолинского ДУИС Ирина Горнова.

    ​Праздничную акцию уисовцев поддержали солдаты срочной службы, контролеры Национальной гвардии воинской части 5510 и творческий коллектив районного Дома культуры.


    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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