Необычную акцию организовали в кинотеатре Астаны в честь Дня благодарности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Дня благодарности в одном из кинотеатров столицы Министерство информации и общественного развития РК организовало необычную акцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Под предлогом просмотра фильма были приглашены люди, которые и не подозревали, что вместо нового фильма они увидят видео, на котором их родные выражают им свою благодарность.

Участники акции выразили благодарность своим матерям, учителям, которые помогли людям в их сложные минуты, спасшим их жизни врачам. Зрителей впечатлили слова гражданина Турции Ведата Омера, который от лица турецкого народа поблагодарил казахстанцев за оказанную гуманитарную помощь после недавних землетрясений в Турции.

Арслан Болат поблагодарил свою учительницу, отметив, что благодаря ей он познал основы письма и чтения. Другую не менее трогательную историю рассказала жительница Астаны Гаухар Газизова. 19 лет она страдала от болезни почек и находилась в критическом состоянии, но благодаря врачу Аскару Жасулановичу, она сумела восстановиться и жить полноценной жизнью.

Искренние эмоции приятно удивленных зрителей кино удалось запечатлеть на видео.

Напомним, 1 марта в Казахстане отмечают День благодарности.