Необычное travel-шоу увидят зрители телеканала «Хабар»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 декабря телеканал «Хабар» представит вниманию зрителей новое travel-шоу под названием «Не туристы». Ведущие Бахтияр Умиров и Илона Моор примерят на себя новые профессии и отправятся в далекие края с целью выяснить, действительно ли заграницей всем живется лучше.

В новых странах они освоят такие профессии, как горничная, бариста, садовник, таксист, няня, рыбак, фасовщик в магазине, продавец стрит-фуда и другие. Также им предстоит найти жилье и справиться с различными бытовыми ситуациями.





По словам продюсеров шоу, новая программа «покажет все так, как есть на самом деле – без розовых туристических очков и избитых стереотипов о лучшей жизни».

В премьерном сезоне ведущие отправятся в такие страны, как Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция, Чехия, ОАЭ, а также Южная Корея и Малайзия.





У Бахтияра и Илоны будет всего два дня для того, чтобы устроиться на работу, найти жилье и узнать о жизни в новой стране.

Не пропустите новое захватывающее шоу на телеканале «Хабар» по субботам.