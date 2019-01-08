Необычное по формату заседание совета по этике провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Импровизированное заседание Совета по этике проведено в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента АДГСПК по Акмолинской области.

По инициативе департамента с апреля 2018 года на базе акмолинского филиала Академии государственного управления при Президенте РК практикуется новый интерактивный метод повышения уровня ответственности государственных служащих.

«В ходе проведения курсов повышения квалификации уполномоченных по этике Акмолинской области проведено импровизированное заседание Совета по этике. Необходимо отметить, что это уже пятое по счету заседание такого необычного формата», - рассказали в ведомстве.



Метод представляет собой инсценированные, импровизированные заседания Совета по этике по аналогии с «mock-trials» (инсценировка судебных процессов), которые пользуются большим успехом в зарубежных странах.

«В нашем случае государственные служащие как впервые поступившие, так и служащие с большим стажем работы, изучив предварительно сценарий заседания Совета по этике по рассмотрению дисциплинарного дела, распределив роли членов Совета по этике, секретариата и лиц, совершивших проступок, воспроизводят процесс.

При этом участникам предлагается сценарий без заключительной части, что дает возможность госслужащим импровизировать и принять по итогам объективное решение в отношении «виновных» лиц», - отметил заведующий секретариатом Совета по этике, заместитель руководителя департамента АДГСПК по Акмолинской области Дархан Хайруллин.

Метод позволяет госслужащим «прочувствовать» на себе ту или иную роль, повысить коммуникабельность и ораторское мастерство.