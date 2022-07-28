28 Июля 2022 15:01

Необоснованный доход за комуслуги в 3,7 млн тенге выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Анализ исполнения тарифных смет и инвестиционных программ жамбылских предприятий поставщиков коммунальных услуг проводит Антимонопольное ведомство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области, анализ исполнения тарифных смет КГП «Игилик», оказывающего коммунальные услуги жителям Таласского района, показал нарушения.

«По итогам 2021 года департаментом установлено, что субъект игнорирует требования Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы. Сумма необоснованного дохода КГП «Игилик» за 2021 год с учетом ставки рефинансирования составила 3 785 700 тенге», - сообщил главный специалист департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области Имангали Курман.

В связи с этим Антимонопольное ведомство для КГП «Игилик» утвердило временные компенсирующие тарифы.

«Снижены тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией сроком на один год. Эти тарифы будут действовать с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023. Размер новых тарифов составляет 3 347,74 тенге/Гкал без НДС, снижение составило 0,16%. Кроме того, снижены тарифы на услугу по отводу сточных вод сроком на два года, с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2024 года. Размер новых тарифов - 4,52 тенге/м3 без НДС, снижение составило 20,25%», - пояснил спикер.

Как сообщалось ранее, необоснованный доход коммунального предприятия КГП «Жанатас – Су - Жылу» в 120,6 млн тенге Антимонопольное ведомство выявило в Сарысуском районе Жамбылской области. Тарифы этому предприятию предприятию поставщику коммунальных услуг снижены от 11% до 29% на два года.