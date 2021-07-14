Необоснованный доход Кызылординской РЭК по итогам 2020 года составил 82,7 млн тенге - КРЕМ МНЭ РК

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» снижен тариф на передачу электрической энергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» по итогам 2020 года установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

«Сумма необоснованного дохода АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» на услуги по передаче электрической энергии с учетом ставки рефинансирования составила 82 709 745 тенге», - сообщили в КРЕМ МНЭ РК.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Кызылординской области утверждены временные компенсирующие тарифы АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» на услуги по передаче электрической энергии со сроком ввода и действия с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года в размере 4,893 тенге или со снижением на 1,7% от действующего тарифа - 4,976 тенге и с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года в размере 4,810 тенге или со снижением на 1,7% от действующего тарифа - 4,893 тенге за 1 кВт.ч без НДС.



