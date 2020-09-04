Необоснованным считают рост тарифов на электроэнергию в общественном совете Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске члены общественного совета категорически не согласны с увеличением тарифа на электроэнергию и готовы обратиться в Парламент РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании член общественного совета города Жасулан Ахметов сообщил, что письмо на имя председателей Сената и Мажилиса Парламента РК уже подготовили. Цель его – инициировать отмену приказа министра энергетики о повышении предельных тарифов на электроэнергию.

«С 1 июля приказом министра энергетики повышены предельные тарифы на электроэнергию. При этом в 2018 году был утвержден семилетний предельный тариф на электроэнергию. В разных регионах стоимость разная. В среднем по республике рост составил 16%. И мы не знаем, каким образом будут складывать цены на теплоэнергию, товары, потому что следом за повышением тарифов идет. Интересно, что в соответствии с нормами законодательства уполномоченный орган должен был провести общественные слушания по утверждению тарифа. Этого сделано не было», - сказал Ж. Ахметов.

Члены общественного совета считают, что нельзя оправдывать повышение тарифа проведением модернизации на теплоцентрали.

«Мы знаем, что около 800 млн тенге тратится на техническое перевооружение. У нас на треть больше производится энергии, чем потребляется. Если говорить о затратах, то, думаю, резервов достаточно. Раздутые штаты, дочерние предприятия и так далее. Инвестиционные программы должна работать на обеспечение и поддержание мощностей, а не чтобы получать сверхприбыли. Модернизация ложится нагрузкой на тариф. Это неправильно», - отметил Ж. Ахметов.

В энергоснабжающей организации пояснили, что рост тарифа связан с повышением стоимости покупной энергии у энергопроизводящей организации с 6,7 до 8,38 тенге за 1 кВт/ч без учёта НДС.

«Основанием повышения стал приказ министра энергетики Республики Казахстан от 29 июня 2020 года. Это связано с увеличением основных составляющих тарифа на производство электрической энергии: уголь, перевозка угля, РФЦ/ВИЭ, КЕГОК, ремонтный фонд. При этом стоимость остальных услуг - передача энергии и снабженческая надбавка, входящие в структуру конечного тарифа - осталась без изменения. Отметим, что стоимость электрической энергии для населения не увеличивалась с января 2018 года», - прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго».