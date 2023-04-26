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Необоснованные проверки частных детских садов предотвратили в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Апреля 2023, 21:34
Необоснованные проверки частных детских садов предотвратили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба предотвратила необоснованную проверку дошкольных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, отделы образования районов области и города Петропавловска в договоры с частными детскими садами включили пункт, наделяющий госорганы правом проведения проверочных мероприятий.

«В регионе функционируют 18 частных дошкольных организаций, с которыми отделы образования заключили договоры оказания услуг государственного образовательного заказа. Таким образом, заказчики, вопреки требованиям норм Предпринимательского кодекса РК и мораторию на проведение проверок малого и среднего бизнеса, делегировали себе функции контрольных и надзорных органов», - прокомментировали в департаменте.

На встрече с руководством областного управления образования приняли решение об исключении указанного пункта договора.


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