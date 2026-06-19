Необоснованную трату финансов выявил аудит в командировках акмолинских спортсменов

Подробности проверки озвучила главный специалист — государственный аудитор департамента внутреннего государственного аудита по Акмолинской области Жулдыз Тастанова.

— Департамент внутреннего государственного аудита по Акмолинской области выявил финансовые нарушения в деятельности областного управления физической культуры и спорта. В ходе аудита выяснилось, что реальное количество спортсменов, выезжавших на соревнования, значительно отличалось от цифр в официальных приказах о командировках. По документам на чемпионаты и кубки отправляли полные составы команд, а на деле — в два раза меньше участников, — поделилась Жулдыз Тастанова.

Аудит сопоставил приказы о командировании с итоговыми протоколами соревнований. Результаты оказались впечатляющими. К примеру, в командировке в город Алматы из восьми заявленных участников в реальности приняли участие только четверо. И такие случаи не единичны.

— При этом денежные средства по авансовым отчетам списывались в полном объеме, исходя из первоначальной, завышенной численности. Общая сумма установленных финансовых нарушений по трем командировкам составила 1 млн 112 тысяч 600 тенге. Эти средства подлежат обязательному возврату в государственный бюджет, — добавила спикер.

В адрес управления физической культуры и спорта региона направлено предписание и аудиторское заключение для устранения нарушений и возмещения ущерба. Указанная сумма, по данным аудиторов, уже возмещена в доход бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что финансовые нарушения на 43,3 млрд тенге выявил аудит в госучреждениях Шымкента.