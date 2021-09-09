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    21:15, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Необоснованное завышение объемов медуслуг выявили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области эксперты филиала фонда социального медицинского страхования провели мониторинг качества и объемов медицинской помощи за первое полугодие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала фонда, проведено 114 проверок, во время которых эксперты выявили более 51 тысячи дефектов.

    «Это не говорит о том, что все эти дефекты привели к неблагоприятному исходу заболевания пациента при его обращении в медицинскую организацию. Большая часть нарушений – около 89% - выявлена специалистами при оказании консультативно-диагностических услуг населению. Среди видов нарушений наибольшая доля приходится на факты необоснованного завышения объемов помощи/услуг – более 83%, необоснованного отклонения лечебно-диагностических мероприятий от стандартов, правил в области здравоохранения, клинических протоколов – более 9%, некорректное оформление медицинской документации – 5% дефектов», - рассказали в пресс-службе.

    Семь объектов здравоохранения - онкоцентр, четыре городские поликлиники и две районные больницы - проверили на оказание онкологической помощи. При проверке рассматривалось оказание помощи на трех уровнях: в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях и на дому - на соответствие клиническим протоколам диагностики и лечения.

    «По результатам целевого мониторинга выявлены следующие системные проблемные вопросы: несвоевременная диспансеризация, отсутствие профилактических осмотров, отсутствие полного обследование пациента при подозрении на злокачественные новообразования и с подтверждённым диагнозом, длительные сроки проведения клинико-диагностических исследований, ожидания дополнительных методов исследования. Кроме того, не определяются факторы риска возникновения злокачественных новообразований, нерегулярное наблюдение за больными из диспансерной группы с предраковыми заболеваниями, отсутствует онконастороженность со стороны медицинского персонала. Необходимо отметить и недостаточную укомплектованность городских и районных медицинских организаций врачами-онкологами», - сообщила директор филиала фонда Лариса Гордеева.

    По ее словам, все выявленные проблемы довели до сведения управления здравоохранения и руководителей медицинских организаций.



    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
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