Необоснованное повышение стоимости медуслуг выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В филиале Фонда социального медицинского страхования по Северо-Казахстанской области подвели итоги мониторинга качества и объемов медуслуг за прошедшие пять месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Фонда, при оказании медицинских услуг выявили более 32,6 тысячи дефектов, сняли свыше 450 млн тенге.

Наибольшее количество дефектов – 26 тысяч - среди организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, в частности, при оказании консультативно-диагностических услуг. Более четырех тысяч дефектов приходятся на оказание стационарной и стационар замещающей помощи. По ним наложили штрафы на сумму 368,8 млн тенге.

Наименьшее количество дефектов выявили у поставщиков услуг скорой неотложной помощи — 186 случаев.

«Основными дефектами, выявленными при мониторинге, являются отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг. Эксперты филиала зарегистрировали 313 случаев фактически не оказанных услуг, так называемых приписок. В управление здравоохранения направлена информация по выявленным нарушениям для принятия организационно-управленческих мер», - сообщили в пресс-службе.