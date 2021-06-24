РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:11, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Необоснованное повышение стоимости медуслуг выявили в СКО

    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В филиале Фонда социального медицинского страхования по Северо-Казахстанской области подвели итоги мониторинга качества и объемов медуслуг за прошедшие пять месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала Фонда, при оказании медицинских услуг выявили более 32,6 тысячи дефектов, сняли свыше 450 млн тенге.

    Наибольшее количество дефектов – 26 тысяч - среди организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, в частности, при оказании консультативно-диагностических услуг. Более четырех тысяч дефектов приходятся на оказание стационарной и стационар замещающей помощи. По ним наложили штрафы на сумму 368,8 млн тенге.

    Наименьшее количество дефектов выявили у поставщиков услуг скорой неотложной помощи — 186 случаев.

    «Основными дефектами, выявленными при мониторинге, являются отклонения от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, некачественное ведение медицинской документации, необоснованное удорожание стоимости услуг и неподтвержденные факты оказания медицинских услуг. Эксперты филиала зарегистрировали 313 случаев фактически не оказанных услуг, так называемых приписок. В управление здравоохранения направлена информация по выявленным нарушениям для принятия организационно-управленческих мер», - сообщили в пресс-службе.


    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Сегодня, 11:42
    Сферу административной юстиции хотят расширить в РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!