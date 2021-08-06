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Необоснованное повышение цен на комуслуги пресекли в Таразе

6 Августа 2021 09:20
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Необоснованное повышение цен на комуслуги пресекли в Таразе

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Рост тарифов на коммунальные услуги – один из острых социальных вопросов, волнующих казахстанцев. Агентство по финансовому мониторингу принимает меры по обеспечению защиты интересов потребителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Агентством в рамках проводимого досудебного расследования в отношении руководства АО «Таразэнергоцентр» по факту хищения 2,2 млрд тенге, фиктивно затраченных на ремонт оборудования, дополнительно выявлены факты нарушения Закона РК «О естественных монополиях».

В частности, Акционерное общество намеревалось повысить тарифы стоимости тепловой энергии в 2022-2026 гг. для населения в 2 раза, для бюджетных организаций в 3,6 раз и юридических лиц в 3,2 раза.

Повышение тарифов монополист обосновал увеличением расходов на ремонт оборудования ТЭЦ-4.

В результате принятых мер, заявка Акционерного общества об увеличении тарифов Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Жамбылской области отклонена, тем самым защищены права неограниченного круга потребителей области.

Согласно требованиям ст. 201 УПК РК иные данные досудебного расследования в интересах следствия не подлежат разглашению.

Расследование по делу продолжается.


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#Жамбылская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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