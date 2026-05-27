KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Необоснованный рост цен на Курбан айт выявили в Таджикистане

    МВД Таджикистана за один день выявила 28 фактов самовольного завышения цен на продовольственные товары на рынках и в торговых центрах столицы в преддверии праздника Иди Курбон (Курбан айт), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    о
    Фото: УМВД Душанбе

    По данным столичного УМВД, в целях контроля и регулирования цен на товары первой необходимости в преддверии Иди Курбон были созданы специальные рабочие группы.

    Только за один день проведения рейдов и проверочных мероприятий сотрудниками милиции было выявлено 28 фактов самовольного и необоснованного завышения цен на различные продовольственные товары.

    — Проверки показали, что, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые предприниматели, к сожалению, по-прежнему ставят личную выгоду выше требований закона, — сообщает ведомство.

    В отношении нарушителей были составлены административные протоколы и применены административные штрафы.

    Правоохранители в очередной раз настоятельно рекомендуют категорически воздерживаться от самовольного повышения цен на продукцию.

    Курбан айт Таджикистан Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор