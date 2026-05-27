Необоснованный рост цен на Курбан айт выявили в Таджикистане

МВД Таджикистана за один день выявила 28 фактов самовольного завышения цен на продовольственные товары на рынках и в торговых центрах столицы в преддверии праздника Иди Курбон (Курбан айт), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным столичного УМВД, в целях контроля и регулирования цен на товары первой необходимости в преддверии Иди Курбон были созданы специальные рабочие группы.

Только за один день проведения рейдов и проверочных мероприятий сотрудниками милиции было выявлено 28 фактов самовольного и необоснованного завышения цен на различные продовольственные товары.

— Проверки показали, что, несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые предприниматели, к сожалению, по-прежнему ставят личную выгоду выше требований закона, — сообщает ведомство.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы и применены административные штрафы.

Правоохранители в очередной раз настоятельно рекомендуют категорически воздерживаться от самовольного повышения цен на продукцию.