Необходимы проекты в научно-технической сфере - Союз национальных академий наук тюркского мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 - 15 апреля в Алматы Тюркская академия при поддержке Казахского национального университета имени аль-Фараби провела VI заседание генеральной ассамблеи союза национальных академий наук тюркского мира (СНАНТМ). Об этом передает МИА «Казинформ«со ссылкой на пресс-службу Тюркской академии.

Председательство в СНАНТМ перешло от Национальной академии наук Кыргызской Республики к Национальной академии наук Татарстана.

На заседании были широко обсуждены актуальные вопросы научного сотрудничества между тюркскими государствами, возможности и перспективы реализации совместных научно-исследовательских программ и проектов в свете тех вызовов, с которыми сталкиваются в последние годы тюркские страны в сфере экологии, рационального использования водных ресурсов, развития современных технологий, зеленой энергетики и др. Произошел также обмен мнениями о дальнейшем углублении взаимодействия между научными сообществами тюркских стран в сфере гуманитарных наук – изучения общей истории, языков, литературы и культуры тюркских народов.

Участники заседания отметили, что на нынешнем этапе тюркской интеграции насущной задачей, стоящей перед тюркскими государствами, является всемерное углубление научного и научно-технического сотрудничества между тюркскими странами, включая все отрасли науки, особенно технические и естественные.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня участниками была отмечена целесообразность расширение сферы компетенции Тюркская академии за счет естественных и технических наук.

В связи с этим Ш. Мустафаев подчеркнул, что Тюркская академия как один институтов сотрудничества тюркской интеграции , а также как международная организация и научно-координационный центр может и должна создавать общие платформы и механизмы для развития сотрудничества наших стран в области науки.

В этом контексте было предложено заново оценить потенциал Союза национальных академий наук тюркского мира как платформы, которая была создана в 2015 году под эгидой Тюркской академии.

Стороны пришли к мнению, что для придания нового импульса тюркской интеграции необходима реализация со стороны научных центров и ученых общих проектов прорывного характера в научно-технической сфере. На это указывают и соответствующие положения стратегического документа Turkic World Vision – 2040, который является по сути своеобразной дорожной картой, содержащей основные направления и цели развития тюркского мира на ближайшие десятилетия.

В завершение совещания участники приняли итоговый документ, а также уточнили место и время следующего заседания союза.

В мероприятии приняли участие министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, исполнительный директор представительства Организации тюркских государств в Будапеште Янош Ховари, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, президент Национальной академии наук Республики Казахстан Кунсулу Закарья, президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Канатбек Абдрахматов, президент Академии наук Турции Музаффер Шекер, президент Академии наук Монголии Рэгдэл Дугэр, президент Академии наук Республики Башкортостан (РФ) Камиль Рамазанов, вице-президент Академии наук Республики Татарстан (РФ) Дания Загидуллина, главный ученый секретарь Академии наук Республики Узбекистан Гайрат Бахадиров, а также ректоры ряда вузов братских стран и известные ученые.



