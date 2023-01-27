Необходимы новые объекты горнолыжного туризма – Минкультуры РК

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Положительную динамику в работе горнолыжных курортов отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время наблюдается положительная динамика в работе горнолыжных курортов. Посещаемость курортов достаточно быстро растет», - сказал Ержан Еркинбаев.

Вице-министр добавил, что в соседних странах активно развивается данный сегмент отрасли. Например, за последние 10 лет в Грузии построено 5 горнолыжных курортов. В 2019 году в Узбекистане появился новый горнолыжный курорт и завершается реконструкция еще ряда объектов.

«В Казахстане необходимо появление новых объектов горнолыжного туризма», - добавил Ержан Еркинбаев.