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Необходимы археологи, востоковеды, которые будут заниматься исследованием Сарайшыка – Ханкелди Абжанов

29 Февраля 2020 19:12
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Необходимы археологи, востоковеды, которые будут заниматься исследованием Сарайшыка – Ханкелди Абжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны подготовить опытных археологов, востоковедов, которые будут заниматься исследованием Сарайшыка. Об этом в ходе круглого стола «Сарайшык – наследие великой степи: государственность и историческая преемственность» рассказал профессор, доктор исторических наук Ханкелди Абжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сарайшык появился в ту эпоху, когда наши предки поднялись на вершину империи. Для полного исследования этого города нам необходимы хорошо подготовленные археологи, востоковеды. Мы должны отобрать их среди молодежи и обучить по программам магистратуры, phd докторантуры. Они могут продолжить это дело», - пояснил профессор.

Археолог Зейнулла Самашев подчеркнул, что исследование города Сарайшыка не может быть отделено от истории улуса Джучи.

«Необходимо исследовать Сарайшык в историческом периоде улуса Джучи, если мы хотим донести подрастающему поколению идею о том, что в нашей истории был такой период, такая культура. Сам я начал заниматься исследованием Сарайшыка с 1988 года. В те времена была одна основная проблема – защитить культурные слои города от наводнений. Эта проблема решилась в прошлом году. В то время акимом Атырауской области был Нурлан Ногаев. Он выделил 2 млрд тенге на решение этого вопроса», - рассказал Зейнулла Самашев.


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Ключевые слова: Образование, Культура, История Казахстана,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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