24 Мая 2022 13:27

Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян нет - ВОЗ

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Рост числа заразившихся оспой обезьян не требует проведения массовой вакцинации от данного заболевания в настоящий период. Об этом заявил представитель ВОЗ Ричард Пибоди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африканского континента не потребует срочной массовой вакцинации населения.

По словам Ричарда Пибоди, запас вакцин в мире от обезьяньей оспы довольно ограничен. Однако на данном этапе активно вакцинировать население не стоит. Чтобы уберечься от заболевания, достаточно соблюдать необходимые правила гигиены.

Оспа обезьян начала распространяться в прошлом месяце в западноевропейских странах. На сегодняшний день в странах ЕС зарегистрировано 67 случаев инфицирования. Первые случаи заражения также зафиксированы за пределами Европы – в Австралии, Канаде, США.

Специалисты отмечают, что определенную защиту от оспы обезьян обеспечивает предшествующая вакцинация от натуральной оспы. При этом специфического лечения или вакцины от оспы обезьян нет.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.