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Необходимость упрощения гражданских дел отметили в Верховном Суде РК

12 Февраля 2020 19:15
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Необходимость упрощения гражданских дел отметили в Верховном Суде РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Есть категория гражданских дел с излишними и несвойственными актами, которые необходимо упрощать. Об этом заявил председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РК Мейрамбек Таймерденов в ходе круглого стола по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек в столичном городском суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день рассматривается третий этап поправок в ГПК, они непосредственно относятся к качеству судебных актов, которые рассматриваются. Есть категории гражданских дел, когда с момента принятия в производство и до момента оглашения вердикта возникает очень много несвойственных и ненужных судебных актов. Мы сейчас это упрощаем. Самая главная цель проекта – мы хотим дать активную роль непосредственно судьям», - сказал Мейрамбек Таймерденов.

Он также добавил, что в 2018 и в 2019 годах были проведены два этапа внесения изменений в гражданско-процессуальное законодательство.

«За второе полугодие 2019 года мы реально ощутили, что снизилась нагрузка на судей местных судов, это большая помощь. Из инициированных Верховным Судом 16 законопроектов девять уже приняты», - добавил Мейрамбек Таймерденов.


фото: 24.kz
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Ключевые слова: Суды,
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Автор:

Серик Сабеков

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