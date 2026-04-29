Необходимость укрепления цифрового суверенитета обсуждается в Турции

Глава управления Директората по связям с общественностью при Президенте Турции Бурханеттин Дюран призвал к срочным правовым мерам для защиты интересов страны в киберпространстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

Турция должна оперативно укрепить свой цифровой суверенитет с помощью законодательных инициатив, заявил глава ведомства.

По его словам, киберпространство сегодня рассматривается отдельными странами как часть национального суверенитета, а значит требует соответствующего правового и институционального регулирования, где Турция также вынуждена адаптироваться к глобальным изменениям.

Бурханеттин Дюран подчеркнул, что страна сталкивается с «многомерными» вызовами в цифровой сфере — от защиты детей в интернете до обеспечения безопасности критически важных государственных систем. С учетом этого, по его мнению, необходимы срочные меры реагирования.

Отдельно Дюран указал на роль цифровых платформ и социальных сетей в формировании общественного восприятия. Он заявил, что алгоритмы способны влиять на восприятие информации, а сами социальные сети все чаще используются как инструмент в условиях гибридных конфликтов.

Ранее он также высказывал мнение, что современные конфликты выходят за рамки традиционных военных действий и нередко разворачиваются в информационной и цифровой среде, где ключевую роль играют нарративы и управление общественным мнением.

Ранее сообщалось, что в 24 провинциях страны турецкая полиция провела масштабные спецоперации против киберпреступности. В результате чего задержаны 360 человек.