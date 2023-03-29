Необходимость уделения особого внимания развитию туризма отметил Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особого внимания Правительства и Парламента заслуживает развитие туризма. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса.

«Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



