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    Необходимость уделения особого внимания развитию туризма отметил Касым-Жомарт Токаев

    29 Марта 2023, 11:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Особого внимания Правительства и Парламента заслуживает развитие туризма. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что для серьезного прорыва в данной отрасли в первую очередь необходимо комплексное решение инфраструктурных вопросов и кардинальное повышение качества сервиса.

    «Требуется создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Туризм
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