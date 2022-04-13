Необходимость участия понятых при изъятии госномеров разъяснили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законодательное требование об участии понятых при изъятии документов и вещей может иметь исключения. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно части 1 статьи 795 КоАП, изъятие документов и вещей, товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан, а также перемещаемых по территории Республики Казахстан, являющихся орудием либо предметом правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 785 настоящего Кодекса, осуществляется должностными лицами, уполномоченными применять соответствующие меры обеспечения производства по делу, с участием двух понятых», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос Казинформа.

Согласно предоставленной информации, в исключительных случаях (в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет возможности для привлечения физических лиц в качестве понятых) изъятие документов и вещей, товаров, импортированных на территорию Республики Казахстан, а также перемещаемых по территории Республики Казахстан, являющихся орудием правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных статьей 785 настоящего Кодекса, может осуществляться без участия понятых, но с применением при этом технических средств фиксации его хода и результатов.